Теракт в Израиле, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
В результате теракта у набережной в Тель-Авиве погиб тридцатилетний мужчина. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Haaretz.
По данным издания, еще шесть человек пострадали.
Очевидец рассказал изданию, что нападавший подъехал к расположенной рядом заправке, после чего послышались выстрелы. Затем он попытался повернуть вправо, и машина перевернулась.
Впоследствии нападавший был нейтрализован, уточнили в полиции.
-------
23:06
Семь человек ранены в результате теракта на набережной Тель-Авива - МИД Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Полиция сообщила, что водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива, после чего он был нейтрализован.
Ранее радио Kan сообщило, что два человека ранены в результате стрельбы на набережной Тель-Авива.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре