Теракт в Израиле, есть погибший и раненые

В результате теракта у набережной в Тель-Авиве погиб тридцатилетний мужчина. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Haaretz.

По данным издания, еще шесть человек пострадали.

Очевидец рассказал изданию, что нападавший подъехал к расположенной рядом заправке, после чего послышались выстрелы. Затем он попытался повернуть вправо, и машина перевернулась.

Впоследствии нападавший был нейтрализован, уточнили в полиции.

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23:06

Семь человек ранены в результате теракта на набережной Тель-Авива - МИД Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Полиция сообщила, что водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива, после чего он был нейтрализован.

Ранее радио Kan сообщило, что два человека ранены в результате стрельбы на набережной Тель-Авива.