Нетаньяху распорядился мобилизовать резервистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился после теракта в Тель-Авиве в пятницу мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы. Об этом сообщила канцелярия премьера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр проинформирован о теракте в Тель-Авиве. Глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВ (военная полиция), Армии обороны Израиля - мобилизовать дополнительные силы", - говорится в заявлении.

Нетаньяху также призвал граждан следовать указаниям служб безопасности.