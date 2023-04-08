https://news.day.az/world/1553594.html Нетаньяху распорядился мобилизовать резервистов
Нетаньяху распорядился мобилизовать резервистов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился после теракта в Тель-Авиве в пятницу мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы. Об этом сообщила канцелярия премьера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Премьер-министр проинформирован о теракте в Тель-Авиве. Глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВ (военная полиция), Армии обороны Израиля - мобилизовать дополнительные силы", - говорится в заявлении.
Нетаньяху также призвал граждан следовать указаниям служб безопасности.
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