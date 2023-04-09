Полиция в Нью-Мексико застрелила человека, приехав на неправильный адрес

В доме на северо-западе Нью-Мексико полицейский убил человека, наряд приехал на неправильный адрес. Обстоятельства убийства расследуются, сообщает CNN.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным правоохранителей, 52-й Роберт Дотсон был убит вечером 6 апреля сотрудниками полицейского департамента Фармингтона. До этого в полицию позвонили и сообщили об инциденте с насилием в семье. Силовики направились в дом, находящийся напротив нужного.

На стук в дверь полицейским не отозвались. По данным с камеры видеонаблюдения, в какой-то момент дверь открыл Доусон, вооруженный пистолетом. Увидев это, один офицер выстрелил из оружия, убив Дотсона на месте. Жена мужчины начала перестрелку с правоохранителям, но увидев, что они являются сотрудниками правопорядка, она прекратила стрельбу. В результате ни она, ни полицейские не пострадали.

Телеканал сообщает, что причастные правоохранители были уволены, но их личности не раскрываются.