Си Цзиньпин заявил о важности отношений Китая и Северной Кореи

Председатель Китая Си Цзиньпин передал послание лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и поблагодарил его за поздравление с переизбранием на своем посту, а также добавил, что придает большое значение отношениям КНР и КНДР. Об этом сообщило агентство Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что он придает большое значение отношениям двух партий, двух стран - КНР и КНДР. И выразил готовность к усилению совместного с Ким Чен Ыном стратегического руководства китайско-корейскими отношениями в новой обстановке для стимулирования развития дела социализма двух стран и содействия обеспечению мира и стабильности, развитию и процветанию в регионе", - говорится в сообщении.

Си Цзиньпин также передал Ким Чен Ыну наилучшие пожелания и "теплый привет".