В Мексике похитили около сотни мигрантов

Около ста человек может достигать число мигрантов, похищенных в прошедшие дни при проезде через мексиканский штат Сан-Луис-Потоси, 7 апреля сообщили в министерстве общественной безопасности штата, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Министерство общественной безопасности Сан-Луис-Потоси в координации с Национальной гвардией и военнослужащими мексиканской армии обнаружило 35 мигрантов в общине Сан-Габриэль в муниципалитете Матеуала, еще 15 человек удерживались в отеле в непосредственной близости от центра города. В том же муниципалитете по меньшей мере 20 иностранцев содержались под стражей на двух конспиративных квартирах.

Что касается 35 мигрантов, то установлено, что они передвигались в двух фургонах. Шофер одного из фургонов был найден живым, а другой водитель, как сообщается, был убит. Еще около 45 человек перевозились в легком грузовике.

Среди группы лиц, лишенных свободы, были обнаружены трое мексиканцев. Двое полицейских были задержаны с поличным: они хранили оружие и охраняли мигрантов на конспиративных кварталах.

Власти продолжают поисковые работы в различных регионах Сан-Луис-Потоси, Гуанахуато. Поисковые работы могут быть расширены до штата Коауила.