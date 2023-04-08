Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня

Китайская армия будет три дня проводить военные учения в морских акваториях вокруг Тайваня. Такую информацию сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он уточнил, что учения будут проводиться с 8 по 10 апреля. Соответствующее заявление представителя НОАК было размещено в социальной сети WeChat.

"8-10 апреля по пекинскому времени НОАК проведет учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от Тайваня", - говорится в сообщении.

Ши И также добавил, что армия страны уже приступила к проведению учений. По его словам, это является предупреждением для тайваньских сепаратистов и их союзников их других стран. В заявлении политика указано, что военные Китая примут все необходимые меры, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность страны.

А издание Reuters уточнило, что учение Китая были ответом на встречу тайваньского президента Цай Инвэнь со спикером палаты представителей США.

Тайваньская администрация же пообещала следить за китайскими учениями и предупредила, что готова отреагировать на них. Соответствующее заявление распространило министерство обороны Тайваня.

Напомним, днем ранее власти Китая ввели санкции против главы представительства Тайваня в США Сяо Мэйцинь.