Парламент Турции принял первые законодательные решения для работы газового хаба
Парламент Турции начал вносить поправки в законодательство, необходимые для начала работы международного центра газовой торговли, газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, первые законодательные решения по газовому хабу прошли через парламент. Благодаря ним нефтегазовая компания Botas ("Боташ") и другие компании смогут работать намного продуктивнее, отметил министр.
"С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы. Турция станет одним из рынков, определяющих референсную стоимость газа", - добавил Донмез.
Министр заявил, что в настоящее время Турция рассматривает варианты сотрудничества с другими государствами для транспортировки и продажи газа в Европу. В частности, есть договоренности с Азербайджаном о создании совместного предприятия, сообщил Донмез.
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