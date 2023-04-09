В Китае обозначили последствия присоединения Финляндии к НАТО

После вступления Финляндии в НАТО ситуация в области безопасности в Евросоюзе (ЕС) стала еще более ненадежной, пишет китайское издание Global Times (GT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, по мнению газеты, решение страны присоединиться к альянсу нарушает политику нейтралиста, которой она придерживалась. Кроме того, считают эксперты КНР, Финляндию выталкивают на передовую в противостоянии западных стран с Россией, что может привести к наращиванию Москвой ядерного потенциала. "Таким образом, общая ситуация в области безопасности в Европе становится даже еще более сомнительной", - говорится в материале.

В статье отмечается, что самым правильным шагом для Финляндии было бы сохранение нейтралитета, поскольку ее членство в альянсе повышает риски для Хельсинки на фоне обострения отношений России и НАТО.

Издание приводит комментарий сотрудника Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хуна, спрогнозировавшего вступление Швеции в НАТО в текущем году. По его словам, присоединение к альянсу обеих стран "создаст больше неопределенности в войне в Украине".