Илон Маск остался без юриста

Старший юрист Twitter Кристиан Доуэлл подал заявление об увольнении, став последним в череде руководителей, покинувших компанию с тех пор, как Илон Маск возглавил ее почти полгода назад. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Доуэлл за последние месяцы поднялся на вершину юридического отдела Twitter после того, как другие юридические руководители компании ушли в отставку или были уволены Маском. Доуэлл принимал непосредственное участие в недавних переговорах Twitter с федеральной торговой комиссией", - рассказал один из источников издания.

Согласно информации NYT, комиссия ускорила расследование после внезапных отставок трех руководителей Twitter, ответственных за конфиденциальность, безопасность и соблюдение нормативных требований в ноябре 2022 года.

Расследование агентства в отношении Twitter усилилось в последние месяцы, и оно тщательно изучает, есть ли у компании ресурсы для выполнения своих обещаний о конфиденциальности после массовых увольнений и отставок.

Twitter также столкнулся с множеством судебных исков по поводу неоплаченных счетов за программное обеспечение, услуги поставщиков и аренду. Бывшие сотрудники также подали в суд на компанию, обвинив в нарушении трудового законодательства.