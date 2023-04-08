Стало известно о самочувствии заболевшего раком Берлускони

Заболевший раком крови экс-премьер Италии Сильвио Берлускони чувствует себя хорошо. О самочувствии политика стало известно телеканалу Sky TG24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вице-премьер страны Антонио Таяни рассказал журналистам, что поговорил с медиками, родными и 33-летней супругой политика Мартой Фашиной. "Он - лев. Все убеждены, что он скоро вернется", - заявил давний союзник Берлускони.