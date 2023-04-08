Илон Маск посетит завод Tesla в Китае

Американский предприниматель Илон Маск прибудет в Китай в субботу, 8 апреля, и, возможно, посетит завод Tesla в Шанхае. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Поездка не была анонсирована официально, поэтому источники Bloomberg отметили, что планы могут измениться. Сообщается, что с Маском поедет Том Чжу, который в апреле был назначен старшим вице-президентом Tesla по автомобилям. С 2014 года Чжу руководил строительством и эксплуатацией завода Tesla в Шанхае.

Китай является вторым по величине рынком сбыта Tesla после США, на продажи в КНР в 2022 году пришлось 22,3% выручки компании. В марте Tesla заявила о расширении производства в китайском филиале.