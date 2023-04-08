Европу в этом году может ждать дорогостоящая зима

Европа не смогла добиться серьезного прогресса в обеспечении долгосрочными контрактами на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Из-за этого следующая зима может очень дорого обойтись региону. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

По итогам 2022 года на Европу приходилось более трети сделок на мировом спотовом рынке СПГ по сравнению с примерно 13% годом ранее. В 2023 году эта доля может превысить 50%, если не будут подписаны долгосрочные контракты. При этом в идеале, Европе нужно довести эту долю до 75%, чтобы спокойно пережить следующую зиму.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что зеленое лобби ошибочно смогло убедить правительства стран Европы в том, что водород сможет заменить СПГ. Из-за этого многие отказались от долгосрочных контрактов в пользу краткосрочных закупок. Кроме того, многие крупные трейдеры и производители не могут договориться с европейскими странами по вопросу продолжительности контрактов. Например, QatarEnergy хочет заключить сделку с Германией на 25 лет, в то время как немецкая сторона хочет не более 10-15 лет из-за обязательств по выбросу парниковых газов.

По данным агентства, Катар предложил Германии более короткий контракт. Однако в этом случае стоимость СПГ по нему резко возрастет.