«Зеленая повестка» поможет Европе уменьшить зависимость от США

Европейские страны могут снизить зависимость от поставок топлива из США при помощи "зеленой повестки". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Foreign Policy.

На фоне стремительно дорожающей энергии, переход Европы на возобновляемые источники энергии кажется максимально обоснованным. Кроме того, именно таким образом регион сможет избежать серьезной зависимости от американского топлива. Кроме того, сейчас нет ни малейших признаков отказа инвесторов от возобновляемых источников энергии.

В публикации указали, что по итогам 2022 года мир осознал, что ископаемое топливо - дорогостоящая западня. Из-за этого в европейском регионе стремительно росли инвестиции в солнечную энергетику. Например, в 2022 году в Европе появилось почти 32 гигаватта новых мощностей солнечной энергетики, что на 33% больше значения годом ранее.

По данным издания, Европа переходит на альтернативные источники энергии, так как не уверена в американской политике и обстановке, которая складывается из-за геополитических кризисов. Поэтому обращение региона в сторону зеленой энергии является достаточно правильным выбором.