Рождаемость в этой стране Европы достигла минимума

В 2022 году в Италии родились 393 тыс. детей - это самый низкий уровень с момента объединения страны Джузеппе Гарибальди в 1861 году, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рождаемость в Италии одна из самых низких в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - меньше детей на одну женщину приходится только в Южной Корее. В 2021 году показатель составил 0,81, а в прошлом упал еще ниже - до 0,78.

В Италии на одну женщину приходится 1,24 ребенка.

В 2021 году правительство Марио Драги одобрило предоставление родителям ежемесячных выплат в размере от 50 до 170 евро на каждого ребенка в возрасте до 21 года, однако эти меры не остановили снижение рождаемости, которое продолжается с кризисного 2008 года. Одновременно в стране растет число долгожителей: число граждан в возрасте старше ста лет превысило 22 тыс.

Новые демографические тенденции предвещают рост нагрузки на бюджет Италии при снижении поступлений и социальный кризис. Чтобы переломить тенденцию, аналитики советуют властям обеспечить населению возможности для совмещения родительства и работы, в частности, доступные детские сады, которыми обеспечены лишь 26% граждан.