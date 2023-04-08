В Японии совершили экстренную посадку два американских истребителя F-16

Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку в аэропорту Мияко-Симодзисима на юге Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Kyodo.

По данным министерства обороны Японии, в 60 км от острова Мияко у одного из самолетов отказал двигатель. О пострадавших не сообщается. Когда репортер японского агентства прибыл в аэропорт, американские военные уже занялись ремонтом самолета, причем топливный банк был демонтирован.