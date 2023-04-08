https://news.day.az/world/1553766.html В Японии совершили экстренную посадку два американских истребителя F-16
В Японии совершили экстренную посадку два американских истребителя F-16
Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку в аэропорту Мияко-Симодзисима на юге Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Kyodo.
По данным министерства обороны Японии, в 60 км от острова Мияко у одного из самолетов отказал двигатель. О пострадавших не сообщается. Когда репортер японского агентства прибыл в аэропорт, американские военные уже занялись ремонтом самолета, причем топливный банк был демонтирован.
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