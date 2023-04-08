Турецкий народ шаг за шагом реализует концепцию «Столетие Турции»

Турецкий народ шаг за шагом реализует цели, намеченные в рамках концепции "Столетие Турции".

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на открытии новой ветки Башакшехир-Каяшехир стамбульского метрополитена, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства сообщил, что протяженность новой ветки метро мегаполиса составляет 6,2 км, что позволило довести протяженность железнодорожных путей Стамбула до 324 км.

Президент Турции привлек далее внимание к усилиям по восстановлению зоны февральских землетрясений. "Боль гибели 50 тыс. жителей Турции глубоко ранила наши сердца. Сегодня наши помысли вместе с населением зоны бедствия", - подчеркнул президент.

Он отметил, что по состоянию на 8 апреля в городах и селах провинций, пострадавших от бедствия, начато строительство 78 тыс. домов, а в целом за год планируется строительство 319 жилых объектов. "Мы восстановим все провинции нашей страны, также как в прошлые годы устранили последствия бедствий в Ване, Малатье, Элязыге и Измире", - заверил Эрдоган.

Глава государства остановился на достижениях современной Турции, к которым причислил отечественный электромобиль Togg.

"Тем, кто ранее сомневался в успехе проекта отечественного электромобиля, достаточно проанализировать объем предзаказов на Togg, которые за месяц достигли 177 тыс. Уверен, что эти автомобили вскоре будут успешно экспортироваться. Один из турецких электромобилей был передан на днях президенту Азербайджана, а второй вскоре получит узбекский лидер", - сказал Эрдоган.

Президент также сообщил, что в понедельник, 10 апреля ВМС Турции получат флагман турецкого флота - десантный корабль Anadolu.​​