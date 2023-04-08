https://news.day.az/world/1553803.html Израильские военные сбили нарушивший границу беспилотник из Ливана
Израильские военные сбили нарушивший границу беспилотник из Ливана
Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат, направлявшийся через границу со стороны Ливана.
Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Подразделения Армии обороны Израиля обнаружили беспилотник, перелетевший из Ливана на территорию Израиля, и сбили его. Беспилотник отслеживался системой наблюдения на протяжении всего инцидента", - говорится в заявлении.
"Армия продолжит предпринимать действия для предотвращения любых попыток нарушения суверенитета Государства Израиль", - отметили военные.
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