Израильские военные сбили нарушивший границу беспилотник из Ливана

Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат, направлявшийся через границу со стороны Ливана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подразделения Армии обороны Израиля обнаружили беспилотник, перелетевший из Ливана на территорию Израиля, и сбили его. Беспилотник отслеживался системой наблюдения на протяжении всего инцидента", - говорится в заявлении.

"Армия продолжит предпринимать действия для предотвращения любых попыток нарушения суверенитета Государства Израиль", - отметили военные.