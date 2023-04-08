США перебросили атомную подлодку на Ближний Восток

Американские военно-морские силы перебросили атомную подводную лодку на Ближний Восток.

Как передает Day.Az, об этом 8 апреля сообщило издание New York Post.

"ВМС США перебросили подлодку, способную нести до 154 ракет "Томагавк" на Ближний Восток", - сказано в публикации.

Подлодка, которую отправили в Ближневосточный регион, базировалась в штате Джорджия. 7 апреля она пересекла Суэцкий канал. По заявлениям пятого флота США, подлодку перебросили туда для обеспечения безопасности в регионе на фоне ухудшения отношения США и Ирана.