https://news.day.az/world/1553810.html США перебросили атомную подлодку на Ближний Восток
США перебросили атомную подлодку на Ближний Восток
Американские военно-морские силы перебросили атомную подводную лодку на Ближний Восток.
Как передает Day.Az, об этом 8 апреля сообщило издание New York Post.
"ВМС США перебросили подлодку, способную нести до 154 ракет "Томагавк" на Ближний Восток", - сказано в публикации.
Подлодка, которую отправили в Ближневосточный регион, базировалась в штате Джорджия. 7 апреля она пересекла Суэцкий канал. По заявлениям пятого флота США, подлодку перебросили туда для обеспечения безопасности в регионе на фоне ухудшения отношения США и Ирана.
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