В Буркина-Фасо боевики убили более 40 человек

По меньшей мере 44 мирных жителя убиты в течение суток боевиками на севере Буркина-Фасо.

Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вооруженная группа 6 апреля напала на деревни Кураку и Тондоби, отмечает оно. Точных данных о том, кто именно несет ответственность за двойную атаку, нет.

Буркина-Фасо в последние годы превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке.