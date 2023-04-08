https://news.day.az/world/1553815.html В Буркина-Фасо боевики убили более 40 человек
В Буркина-Фасо боевики убили более 40 человек
По меньшей мере 44 мирных жителя убиты в течение суток боевиками на севере Буркина-Фасо.
Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Вооруженная группа 6 апреля напала на деревни Кураку и Тондоби, отмечает оно. Точных данных о том, кто именно несет ответственность за двойную атаку, нет.
Буркина-Фасо в последние годы превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке.
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