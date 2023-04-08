Израиль решил продлить блокаду палестинских территорий после теракта в Тель-Авиве

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился в субботу продлить блокаду палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и закрытие КПП на границе с сектором Газа до 13 апреля после теракта в Тель-Авиве накануне вечером.

Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны Йоав Галант провел сегодня совещание по оценке оперативной ситуации [в области безопасности] и решил дополнительно продлить изоляцию Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) и закрытие переходов на границе с Газой до окончания праздника Песах", - говорится в заявлении.

Израильские военные ввели блокаду палестинских территорий с 17:00 5 апреля в первый день Песаха. Открытие КПП и снятие блокады должно было состояться в полночь 9 апреля.