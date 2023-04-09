Состоялся телефонный разговор президентов Турции и Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Израиля Герцогом обсудил нападения израильских сил безопасности на мечеть Аль-Акса.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не будет хранить молчание перед угрозами в отношении статуса Масджид аль-Акса.

Глава турецкого государства в разговоре со своим израильским коллегой отметил, что нападения на Масджид Аль-Акса это не только атаки на мусульман, но и против всего человечества.

Президент Эрдоган в заключении сказал, что Турция готова внести свою лепту, чтобы добраться до сути проблемы и предпринять шаги для установления справедливого и прочного мира.