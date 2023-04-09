https://news.day.az/world/1553828.html Венгрия ужесточает контроль за зерном из Украины
Венгрия ужесточает контроль за зерном из Украины
Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна из Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, предложивший также восстановить в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно.
Глава Минсельхоза отметил, что эти меры необходимы в целях защиты интересов европейских фермеров, терпящих убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре