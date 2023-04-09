Венгрия ужесточает контроль за зерном из Украины

Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна из Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, предложивший также восстановить в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно.

Глава Минсельхоза отметил, что эти меры необходимы в целях защиты интересов европейских фермеров, терпящих убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.