НАТО проведет крупнейшие учения по развертыванию ВВС

В начале лета страны НАТО проведут масштабные авиационные учения на территории Европы. Во время многонациональных учений Air Defender 2023 в период с 12 по 23 июня североатлантический Альянс задействует сотни самолетов.

Как передает Day.Az об этом сообщает сайт Национальной гвардии США.

Руководить запланированным мероприятием будет Германия, а оперативные пункты разместят в Чехии, Эстонии и Латвии.

По словам генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил США Майкла Лоха, запланированные авиационные учения проверяют не только оперативную совместимость для совместной работы стран НАТО, но также способность быстро развертывать и использовать коалиционную авиацию.