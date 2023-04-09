НАТО проведет крупнейшие учения по развертыванию ВВС
В начале лета страны НАТО проведут масштабные авиационные учения на территории Европы. Во время многонациональных учений Air Defender 2023 в период с 12 по 23 июня североатлантический Альянс задействует сотни самолетов.
Как передает Day.Az об этом сообщает сайт Национальной гвардии США.
Руководить запланированным мероприятием будет Германия, а оперативные пункты разместят в Чехии, Эстонии и Латвии.
По словам генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил США Майкла Лоха, запланированные авиационные учения проверяют не только оперативную совместимость для совместной работы стран НАТО, но также способность быстро развертывать и использовать коалиционную авиацию.
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