ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии

Самолеты израильских ВВС в воскресенье нанесли удары по военному комплексу, радарным системам и артиллерийским постам на территории Сирии, сообщила пресс-служба армии Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Некоторое время назад истребители израильской армии нанесли удары по целям на сирийской территории, включая военный комплекс четвертой дивизии сирийских вооруженных сил, системы военных радаров и артиллерийские посты, используемые сирийскими вооруженными силами", - отметила пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что Сирия ответственна "за все действия, происходящие на ее территории", и говорится, что израильская армия "не допустит никаких попыток нарушить суверенитет Израиля".

Как сообщила ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на армейские источники, по меньшей мере три ракеты были выпущены в сторону Голанских высот с территории Сирии рано утром в воскресенье.

По данным газеты, еще три ракеты были запущены по Израилю из Сирии поздно вечером в субботу, две упали на открытой местности на юге Голанских высот, одна была перехвачена "Железным куполом".