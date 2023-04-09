В торговом центре в США началась стрельба

Три человека получили огнестрельные ранения после того, как в торговый центр, находящийся в Ньюарке штате Делавэра, 9 апреля зашел вооруженный человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщила местная полиция в своем блоге в Twitter, к настоящему времени из торгового центра были эвакуированы все посетители. Трое раненных направлены в болиницы.

Вместе с тем, преступник так и не был пойман. Стражи порядка ведут активную работу по поискам стрелявшего.