https://news.day.az/world/1553854.html В торговом центре в США началась стрельба - ВИДЕО
В торговом центре в США началась стрельба - ВИДЕО
Три человека получили огнестрельные ранения после того, как в торговый центр, находящийся в Ньюарке штате Делавэра, 9 апреля зашел вооруженный человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщила местная полиция в своем блоге в Twitter, к настоящему времени из торгового центра были эвакуированы все посетители. Трое раненных направлены в болиницы.
Вместе с тем, преступник так и не был пойман. Стражи порядка ведут активную работу по поискам стрелявшего.
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