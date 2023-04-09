В этой стране в разы увеличилась заболеваемость туберкулезом

В Польше в несколько раз возросло количество случаев туберкулеза, коклюша, полиомиелита и других забытых болезней, сообщает ИноСМИ, ссылаясь на Wirtualna Polska. По данным издания, эксперты прогнозируют дальнейший рост в ближайшие годы, передает Day.Az.

В статье говорится, что в 2020 году в Польше на 10% выросло число случаев туберкулеза в сравнении с предыдущем годом. В эти же годы а 20% увеличилось число случаев коклюша, а полиомиелита - на 400%.

Кроме этого, отмечается рост числа заболеваний, которые передаются половым путем - гонорея, сифилис и ВИЧ. Число случаев гонореи выросло на 30%, а ВИЧ - на 15% в 2020 году.

По мнению экспертов, рост вызван недостаточной вакцинацией, недоступностью лечения и негативными воздействиями на здоровье курения, неправильного питания и стресса.