В этой стране в разы увеличилась заболеваемость туберкулезом
В Польше в несколько раз возросло количество случаев туберкулеза, коклюша, полиомиелита и других забытых болезней, сообщает ИноСМИ, ссылаясь на Wirtualna Polska. По данным издания, эксперты прогнозируют дальнейший рост в ближайшие годы, передает Day.Az.
В статье говорится, что в 2020 году в Польше на 10% выросло число случаев туберкулеза в сравнении с предыдущем годом. В эти же годы а 20% увеличилось число случаев коклюша, а полиомиелита - на 400%.
Кроме этого, отмечается рост числа заболеваний, которые передаются половым путем - гонорея, сифилис и ВИЧ. Число случаев гонореи выросло на 30%, а ВИЧ - на 15% в 2020 году.
По мнению экспертов, рост вызван недостаточной вакцинацией, недоступностью лечения и негативными воздействиями на здоровье курения, неправильного питания и стресса.
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