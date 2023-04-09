Европейская комиссия обеспокоена военными учениями Китая вблизи Тайваня

Европейская комиссия выразила обеспокоенность и призвала к сдержанности после того, как Китай начал трехдневные военные учения возле Тайваня в ответ на встречу президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии. Об этом пишет Politico, передает Day.Az.

"Мы обеспокоены активизацией боевых действий Народно-освободительной армии в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня, вторжениями в зону опознавания тайваньской ПВО и пересечением срединной линии", - говорится в заявлении представителя ЕК.

В Европейской комиссии подчеркнули, что "любая нестабильность в проливе в результате эскалации" будет иметь "огромные последствия для экономики и безопасности региона и всего мира".