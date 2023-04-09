https://news.day.az/world/1553871.html Соседнее с рухнувшим домом в Марселе здание частично обрушилось
Соседнее с рухнувшим домом в Марселе здание частично обрушилось
Во французском Марселе частично обрушилось соседнее с рухнувшим домом здание. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что не менее пяти человек пострадали в ходе обрушения жилого дома, находящегося в центре Марселя во Франции.
"Часть здания, расположенного по адресу улица Тиволи, дом 15, обрушилась несколько минут назад", - передает телеканал.
Отмечается, что о пострадавших среди спасателей не известно.
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