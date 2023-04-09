Соседнее с рухнувшим домом в Марселе здание частично обрушилось

Во французском Марселе частично обрушилось соседнее с рухнувшим домом здание. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек пострадали в ходе обрушения жилого дома, находящегося в центре Марселя во Франции.

"Часть здания, расположенного по адресу улица Тиволи, дом 15, обрушилась несколько минут назад", - передает телеканал.

Отмечается, что о пострадавших среди спасателей не известно.