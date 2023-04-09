Температура поверхности мирового океана достигла рекордных

Ученые-климатологи зафиксировали новый рекорд уровня температуры поверхности мирового океана с момента начала спутниковых записей ее показателей. Согласно данным правительства США, сейчас температура поверхности достигает 21,1 градуса.

Как сообщает Тhe Guardian, предыдущий рекорд был установлен в 2016 году. Тогда температура поверхности составляла 21 градус, передает Day.Az.

По словам ученых, сейчас в верхних слоях мирового океана скапливается все больше тепла. В конце года это может привести к такому явлению как Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана, что увеличит риск экстремальных погодных условии и поднимет глобальные температурные рекорды еще сильнее.

Наряду с этим отмечается, что рост количества тепла в водах океана увеличивает шансы на появление штормов. Также это может привести к активному таянию ледников, из-за чего поднимается уровень мирового моря.