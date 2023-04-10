Забастовки медиков сулят тяжёлые последствия для Британии

Свыше 350 тыс. медицинских приемов и операций, возможно, отменят в Англии на фоне забастовки десятков тысяч врачей-интернов. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на данные оценки Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS) Англии, передает Day.Az.

Массовые акции будут проводиться с 11 по 14 апреля.

Известно, что ситуация усугубляется из-за пасхальных каникул. Отмечается, что многие из медработников, выходивших на замену бастующих коллег во время аналогичной 72-часовой стачки в марте, на этот раз не смогут прийти на помощь.

Переговоры Министерства здравоохранения королевства с представляющей интересы врачей-интернов Британской медицинской ассоциацией ни к чему не привели.