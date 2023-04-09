Китайские и тайваньские корабли находятся в противостоянии в Тайваньском проливе. Как передает Day.Az об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, около 20 военных кораблей, по 10 с каждой стороны, вовлечены в противостояние у срединной линии Тайваньского пролива. Китай также провел в воскресенье смоделированные атаки на иностранные военные объекты у юго-западного побережья Тайваня.

Ранее Европейская комиссия выразила обеспокоенность и призвала к сдержанности после того, как Китай начал трехдневные военные учения возле Тайваня в ответ на встречу президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии.

В Европейской комиссии подчеркнули, что "любая нестабильность в проливе в результате эскалации" будет иметь "огромные последствия для экономики и безопасности региона и всего мира".

Телеканал CCTV сообщил, что китайские военные отрабатывают нанесение ударов по Тайваню с моря и воздуха.