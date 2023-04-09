Встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии перенесена

Встреча министров иностранных дел России, Ирана, Турции и Сирии перенесена на начало мая. Об этом сообщил в воскресенье посол РФ в Дамаске Александр Ефимов в интервью газете Al Watan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Встреча, которая была запланирована на понедельник, перенесена на начало мая, - сказал он. - Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов по данному вопросу".

Ефимов подчеркнул, что Москва продолжит прилагать усилия для проведения четырехсторонней встречи, а также отметил, что все вопросы между сторонами не могут быть решены в рамках одного или нескольких раундов переговоров. "Это долгий путь, однако мы шаг за шагом продвигаемся в этом направлении", - сказал дипломат.