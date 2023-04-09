Под завалами разрушенного дома в Марселе могут оставаться люди

До 10 человек могут оставаться под завалами жилого дома в Марселе, обрушившегося в ночь на воскресенье, однако спасательные работы осложняет угроза обрушения соседних зданий. Об этом заявил в воскресенье журналистам министр внутренних дел Жеральд Дарманен, который прибыл на место происшествия, его заявление транслировал телеканал France Info, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как мы полагаем, под завалами остаются от 4 до 10 человек, - сказал он. - Мы точно знаем о четырех людях, которые находились в доме на момент обрушения, но в своих оценках мы исходим из максимально возможного числа людей на месте".

Число пострадавших на данный момент достигло шести, при этом у пятерых "ситуация относительно острая", но "никто из них не находится между жизнью и смертью", заметил министр. Он также заверил, что частичное обрушение соседнего здания, которое произошло утром во время спасательных работ, не привело к жертвам среди полицейских и спасателей. В целях предосторожности жители соседних домов были оперативно эвакуированы, врачи оказали помощь 33 из них. Власти также планируют провести эвакуацию в других домах этого района, в общей сложности речь идет о трех десятках строений.

Причины взрыва, который привел к обрушению дома 15 по улице Тиволи, пока не установлены. Как заявил мэр города Бенуа Паян, это здание не числилось в списках аварийных и в последнее время от жильцов не поступало жалоб на его состояние. Прокуратура Марселя начала расследование по факту "непреднамеренного причинения вреда здоровью", которое, впрочем, может быть переквалифицировано, если в результате происшествия будут погибшие.

Сейчас на месте трагедии работает более сотни спасателей, а также кинологи с собаками, ситуация осложняется продолжающимся пожаром среди завалов. "Мы не можем проводить обычную операцию по борьбе с возгоранием, - сказал Дарманен. - Необходимо сперва убрать некоторые обломки, чтобы пожарные могли работать. Кроме того, если под завалами остаются выжившие, нельзя заливать завалы водой, чтобы не помешать их спасению".

"Сейчас также ведется, насколько это возможно, разбор завалов вокруг угрожающих обрушиться зданий. Чтобы защитить наших спасателей, мы не можем делать не бог весть что", - добавил он. В 19:00 по местному времени префект Марселя должен озвучить новую информацию, которая появится в течение дня по мере продвижения поисково-спасательных работ.