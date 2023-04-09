https://news.day.az/world/1553915.html Турция запустит в космос свой первый наблюдательный спутник - Эрдоган - ФОТО
Турция запустит в космос свой первый наблюдательный спутник - Эрдоган - ФОТО
Первый турецкий наблюдательный спутник будет запущен в космос 11 апреля. Об этом, как передает Day.Az, написал в воскресенье на своей странице в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос 11 апреля", - написал он.
По его словам, Турция продолжит развиваться в глобальной космической гонке благодаря своим человеческим ресурсам, возможностям и технологиям.
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