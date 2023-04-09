Сход лавины в Альпах - есть погибшие
Четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины в Альпах. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Лавина сошла в середине дня на леднике Армансетт в Альпах. По предварительным данным, погибли четыре человека и несколько получили ранения. Спасатели продолжают работу", - написал он в Twitter.
Как уточняет газета Le Dauphiné, инцидент произошел в 11:27 по местному времени (13:27 GMT+4). В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники, сообщает издание.
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