Китайские и тайваньские корабли стянуты к срединной линии пролива

Около десяти китайских и тайваньских кораблей стянули к срединной линии Тайваньского пролива. Об этом 9 апреля сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ранее в тот же день Минобороны Тайваня заявляло, что 58 китайских самолетов оказались в зоне распознавания ПВО острова.