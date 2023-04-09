https://news.day.az/world/1553944.html Китайские и тайваньские корабли стянуты к срединной линии пролива - ВИДЕО
Китайские и тайваньские корабли стянуты к срединной линии пролива - ВИДЕО
Около десяти китайских и тайваньских кораблей стянули к срединной линии Тайваньского пролива. Об этом 9 апреля сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Ранее в тот же день Минобороны Тайваня заявляло, что 58 китайских самолетов оказались в зоне распознавания ПВО острова.
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