Китай имитировал удар по Тайваню
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Китай имитировал удар по Тайваню во время военных учений.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Армия КНР нарисовала взрывы на Тайване после ударов ракет. Таким образом Минобороны страны показало имитацию высокоточных ударов, которую отработали во время учений НОАК. Они уже второй день продолжаются неподалеку от Тайваня. 