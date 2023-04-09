https://news.day.az/world/1553970.html Взрыв мины в Сирии - есть погибшие
Взрыв мины в Сирии - есть погибшие
Шесть мирных граждан погибли в воскресенье в результате взрыва мины, которая была заложена боевиками в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенной в восточной части страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Sham.
По ее данным, инцидент произошел недалеко от границы между провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка. Погибшие занимались традиционным для сирийцев промыслом - сбором деликатесных подземных грибов, трюфелей.
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