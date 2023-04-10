https://news.day.az/world/1553984.html Лютеранская церковь загорелась в американском Кембридже - ВИДЕО
Лютеранская церковь загорелась в американском Кембридже - ВИДЕО
В американском штате Массачусетс 9 апреля вспыхнула церковь. Кадры с места очевидцы выложили в соцсети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, здание загорелось в городе Кембридж в воскресенье днем. Сейчас на месте работают экстренные службы.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что густой черный дым полностью охватил церковь. По предварительным данным, часть церкви обрушилась.
Информация о погибших и пострадавших уточняется. Причину пожара устанавливают специалисты.
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