Лютеранская церковь загорелась в американском Кембридже

В американском штате Массачусетс 9 апреля вспыхнула церковь. Кадры с места очевидцы выложили в соцсети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, здание загорелось в городе Кембридж в воскресенье днем. Сейчас на месте работают экстренные службы.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что густой черный дым полностью охватил церковь. По предварительным данным, часть церкви обрушилась.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. Причину пожара устанавливают специалисты.