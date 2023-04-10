Лютеранская церковь загорелась в американском Кембридже
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В американском штате Массачусетс 9 апреля вспыхнула церковь. Кадры с места очевидцы выложили в соцсети. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, здание загорелось в городе Кембридж в воскресенье днем. Сейчас на месте работают экстренные службы. 

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что густой черный дым полностью охватил церковь. По предварительным данным, часть церкви обрушилась. 

Информация о погибших и пострадавших уточняется. Причину пожара устанавливают специалисты. 