В Марселе эвакуировали более 170 человек после обрушения жилого дома

Более 170 человек эвакуировано после обрушения жилого дома в Марселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ранее Макрон выразил поддержку пострадавшим. Президент Франции также поблагодарил пожарных и спасателей. Сообщалось, что рядом с рухнувшим домом в Марселе частично обрушилось еще одно здание. ЧП в Марселе произошло ночью, жителей соседних районов эвакуировали. Пострадали минимум пять человек, их доставили в больницу.