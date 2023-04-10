https://news.day.az/world/1553994.html В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма - ВИДЕО
В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма - ВИДЕО
Около 140 человек эвакуировано из-за крупного пожара в Гамбурге. Пламя разгорелось в районе Ротенбургсорт.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, оперативные службы сообщают, что горят два склада. Причины происшествия устанавливаются. Из-за пожара образовалось ядовитое облако дыма, сообщает журнал Spiegel. Жителям рекомендовали закрыть окна и двери. Какие вещества находятся в ядовитом облаке, не уточняется. Из-за дыма некоторые ж/д станции закрыты.
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