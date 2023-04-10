Признаки повышенной активности самого опасного вулкана в Колумбии
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В Колумбии появились признаки повышенной активности самого опасного вулкана Невадо-дель-Руис. 

Во время его последнего извержения в 1985 году погибло более 25 000 человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.