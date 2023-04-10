Стал известен маршрут короля Карла III и королевы-консорта в ходе коронации

Британский король Карл III и королева-консорт Камилла всё-таки воспользуются 260-летней каретой Gold State по пути во дворец после коронации в Вестминстерском аббатстве. Их путь на церемонию будет проходить с гораздо большим комфортом, сообщил SkyNews, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Позолоченных карет на церемонии будет две. Одна - древняя реликвия, которая весит 4 т, - требует для передвижения пешим шагом усилий восьми лошадей и неудобно зафиксирована на кожаных ремнях. Вторая оснащена кондиционером и амортизаторами.

"Чарльз и Камилла совершат путешествие протяженностью 1,3 мили (2 км) от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства в государственном экипаже Diamond Jubilee, которым впервые воспользовалась королева Елизавета на открытии парламента в 2014 году. Это самая новая карета в Королевских конюшнях. На обратном пути, следуя тем же маршрутом, они сядут в 260-летнюю карету Gold State, которой королева пользовалась в обе стороны во время своей коронации в 1953 году, знаменито описав ухабистую поездку как "ужасную", - сказано в публикации.

Телеканал допускает, что король и королева-консорт, возможно, решили ограничить использование старой кареты, потому что оба страдали от болей в спине. Во дворце не стали это комментировать.

В сопровождении королевского эскорта из придворной кавалерии они проедут по торговому центру через арку Адмиралтейства, выйдут на южную сторону Трафальгарской площади, затем пройдут по Уайтхоллу и Парламент-стрит, по восточной и южной сторонам Парламент-сквер до Брод Санктуария, прежде чем прибыть в аббатство. Коронационная служба начнется 6 мая в 11 утра.

Этот маршрут является испытанным, он использовался для многих королевских торжеств.

Наличие трофейной кареты примирит многих сторонников того, что легендарная Gold State должна участвовать в церемониальных этапах. В конце февраля сообщалось, что Карл III решил нарушить вековую традицию во время коронации и исключить старинную карету.

Еще одним поводом для противоречивых сведений о грядущей коронации стала церковь.

Источники сообщают, что стремление короля Карла III к проведению многоконфессиональной церемонии может вступить в противоречие с каноническими правилами и поссорить его с Англиканской церковью. Король якобы разругался с церковными лидерами по поводу роли, которую могут получить другие конфессии в его коронации.

Подобные разногласия возникли почти через 30 лет после того, как еще принц Чарльз заявил о своем желании быть "защитником веры", а не просто носить одноименный титул, который носили все английские монархи, начиная с Генриха VIII как главы Англиканской церкви.

Принц Чарльз стал королем после смерти своей матери Елизаветы II, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.