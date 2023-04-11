Кафе с 11-летними работниками в Австралии вызвало скандал

Региональное австралийское кафе, в котором дети в возрасте 11 лет готовят джемы и приправы, подверглось сильной критике в соцсетях на фоне стремления установить национальный минимальный возраст для работающих детей, пишет Guardian Australia, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Федеральное правительство Австралии рассматривает рекомендацию установить минимальный трудоспособный возраст 15 лет, или 13 лет для "легкой работы", с некоторыми исключениями для лиц младше 13 лет.

В минувшие выходные телеканал ABC сообщил о кафе в штате Новый Южный Уэльс, где большинство из 100 работников - дети школьного возраста. Компания Long Track Pantry в Джугионге, столкнувшись с нехваткой рабочей силы, наняла детей в возрасте 11 лет и старше для работы на фабричной кухне и в кафе.

Детям выплачивается заработная плата за мытье посуды, приготовление джемов и приправ, а также за обслуживание клиентов.

Во всех штатах и территориях Австралии действуют различные законы, регулирующие занятость детей и направленные на предотвращение детского труда, но не во всех из них установлен минимальный возраст. В Новом Южном Уэльсе нет минимального возраста. Минимальная заработная плата для детей в возрасте до 16 лет составляет 36,8% от минимальной заработной платы в стране.

Несмотря на то, что трудоустройство детей в Новом Южном Уэльсе является законным, в минувшие выходные в Google появились отрицательные отзывы (с одной "звездой") в отношении Long Track Pantry, в которых кафе обвинялось в эксплуатации "детского труда", но позже они были удалены. Помимо критических, были и положительные отзывы, где указывалось, что детям платят и приучают их к труду.

Исследование занятости и трудовых отношений в Австралии, проведенное в июне 2022 года, показало, что около 214,5 тыс. детей в возрасте до 15 лет легально работают.

В марте 2023 года парламентский комитет рекомендовал Австралии принять "обязательные к исполнению договорные меры" и ратифицировать конвенцию Международной организации труда (МОТ) о минимальном возрасте для приема на работу.