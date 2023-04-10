В Стамбуле найден 1500-летний подземный переход

В результате раскопок, проведенных столичным муниципалитетом Стамбула (IBB) внутри развалин церкви Полиуктос, был обнаружен подземный переход, история которого насчитывает 1 500 лет, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

Археологические раскопки продолжаются на территории 1500-летней церкви Полиуктос, которая была построена ранее Собора святой Софии, и расположена в археологическом парке Сарачхане.

Внутри подземного коридора были найдены мозаики и каменные кладки, облицованные мрамором.

Заместитель мэра Махир Полат подчеркнул, что это здание является ценным примером для исследований землетрясений в Стамбуле.

Напомним, что раскопки в археологическом парке Сарачхане начались в 2022 году. По словам Полата, парк Сарачхане будет открыт для посетителей через месяц.