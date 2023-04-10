Филиппины и США проведут крупнейшие в истории совместные военные учения

Филиппины и США с 11 апреля проведут крупнейшие в истории двух стран совместные учения на фоне военной активности КНР в Тайваньском проливе, сообщает газета Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В учениях будут задействованы более 17 тыс. военнослужащих - 5 тыс. филиппинцев, 12 тыс. американцев и 111 австралийцев. В этом году число участников почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что авианосец "Шаньдун" армии Китая впервые был задействован в учениях около Тайваня.

По данным канала, "Шаньдун" участвовал в патрулировании и учениях "Объединенный острый меч". ВМС Китая имитировали блокаду острова и нанесение ударов.