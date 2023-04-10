https://news.day.az/world/1554102.html Филиппины и США проведут крупнейшие в истории совместные военные учения
Филиппины и США проведут крупнейшие в истории совместные военные учения
Филиппины и США с 11 апреля проведут крупнейшие в истории двух стран совместные учения на фоне военной активности КНР в Тайваньском проливе, сообщает газета Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В учениях будут задействованы более 17 тыс. военнослужащих - 5 тыс. филиппинцев, 12 тыс. американцев и 111 австралийцев. В этом году число участников почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что авианосец "Шаньдун" армии Китая впервые был задействован в учениях около Тайваня.
По данным канала, "Шаньдун" участвовал в патрулировании и учениях "Объединенный острый меч". ВМС Китая имитировали блокаду острова и нанесение ударов.
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