В Турции проведут строительную инвентаризацию всех зданий в стране

Инвентаризация всех зданий в стране будет подготовлена в Турции, а также создано хранилище цифровых данных для определения ущерба в зонах землетрясений, заявил турецкий министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум, пишет 10 апреля Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По его словам, данные мероприятия будут проведены в рамках мер борьбы с землетрясениями в стране.

Предоставляя информацию о планируемых радикальных изменениях в строительной отрасли, Курум заявил, что исследования по оценке рисков, которые проводятся в нескольких сейсмоопасных районах, будут завершены во всех зданиях страны и будет подготовлена опись, содержащая обработанную информацию.

Министр также отметил, что информация об ущербе в 11 южных провинциях, пострадавших от землетрясения 6 февраля 2023 года, будет передана в цифровое хранилище данных. Он добавил, что соответствующие инстанции будут иметь доступ к этой информации.

Курум также сообщил, что будут разрабатываться беспилотные воздушные и наземные транспортные средства, способные приближаться к зданиям и перемещаться внутри в случае стихийного бедствия.

Указав на то, что все здания в Турции будут подвергаться периодическим проверкам, подобно проверкам транспортных средств, он добавил, что общественные здания, такие как больницы, школы или офисы губернаторов, будут удалены из зон повышенного риска.

"Мероприятия по усилению сейсмостойкости будут проводиться в соответствии с существующей культурой, искусством, природными и историческими фактурами, социологической и демографической структурой города", - сказал Курум.

Турецкий чиновник также сообщил, что, наряду с созданием инфраструктуры для зон временного жилья в регионах с высоким риском стихийных бедствий, все национальные парки будут приведены в соответствие с концепциями зон сбора после стихийных бедствий и зон временного жилья.

Кроме того, "Курсы по изучению стихийных бедствий" будут включены в учебную программу средних, высших и послевузовских учебных заведений.