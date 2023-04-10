Норвегию покинуло рекордное за 13 лет число миллиардеров

Норвегия в 2022 году столкнулась с рекордным за 13 лет оттоком миллиардеров и мультимиллинеров на фоне повышения налога на богатых. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование норвежской газеты Dagens Naeringsliv, передает Day.Az. В нем говорится, что в прошлом году Норвегию покинули более 30 миллиардеров и мультимиллионеров.

Сейчас сверхбогатые люди в Норвегии должны платить муниципальный налог в 0,7% на имущество, стоимость которого превышает 1,7 млн норвежских крон ($162 тыс.) для физлиц или 3,4 млн норвежских крон ($324 тыс.) для семейных пар. Кроме того, состоятельные люди должны платить государственный налог на богатство в размере 0,4% для активов свыше 20 млн норвежских крон ($1,91 млн) для физических лиц и 40 млн норвежских крон ($3,8 млн) - для супружеских пар. Максимальный размер налога на имущество в прошлом году вырос на 1,1%.

По оценке почетного профессора Норвежской школы бизнеса Оле Гьемса-Онстада, совокупное состояние тех, кто в прошлом году покинул Норвегию из-за налога, составляет более 600 млрд норвежских крон ($57 млрд).

Многие норвежские миллиардеры и мультимиллионеры переехали в Швейцарию. Например, так сделал Кьелл Инге Рекке (разбогател на рыбной ловле и шельфовом бурении). Forbes Real-Time оценил его состояние в $5,1 млрд на 10 апреля. Мультимиллионер Торд Уеланд Колстад (инвестор в торговую недвижимость и выращивание лосося) переехал в швейцарский Люцерн. Они объяснили свое решение ужесточением налоговых правил в Норвегии.