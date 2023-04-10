Сердару Бердымухамедову вручат Togg белого цвета

Турция осуществит поставку электромобиля TOGG в Туркменистан, передает Day.Az в понедельник со ссылкой на Turkic World.

Об этом в заявлении для журналистов заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что к электромобилям проявляется большой интерес во всем мире, особенно со стороны тюркских государств, а также добавил что Туркменистан, запросил электрокар белого цвета.

Напомним, что 4 апреля Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен первый турецкий электромобиль Togg.

Отметим, что одним из первых заказчиков электромобиля Togg национального производства Турции, презентация которого состоялась 29 октября 2022 года, был Президент Ильхам Алиев.

Первый такой автомобиль 3 апреля был передан Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине Эрдоган.

Президент Турции, выступая на митинге в Стамбуле заявил что в скором времени президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также получит электромобиль, производства Турции.