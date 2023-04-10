Китай построит водородный трубопровод длиной 400 км

Проект постройки водородного трубопровода протяженностью более 400 км для эффективной транспортировки чистого топлива с запада страны в восточные энергопотребляющие регионы одобрили власти Китая, 10 апреля сообщает ИА Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По словам председателя крупнейшего в Китае нефтеперерабатывающего завода Sinopec Ма Юншэна, этот проект означает создание первого межрегионального магистрального водородного трубопровода в стране. По нему водород будет доставляться из Уланкаба в Пекин.

Трубопровод на первом этапе сможет перекачивать около 100 000 тонн водорода в год, а в долгосрочной перспективе сможет увеличить пропускную способность на 500 000 тонн.

По словам Ма, реализация проекта будет способствовать модернизации энергетики страны.